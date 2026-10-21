В Греции сообщили о задержании президента Греческой баскетбольной федерации Вангелиса Лиолиоса в рамках расследования предполагаемых манипуляций матчами, взяточничества и других нарушений в баскетболе. Об этом со ссылкой на греческие спортивные СМИ сообщает Cyprus Mail.

Шесть ордеров на арест

По данным Sport24, спортивный прокурор Афин Апостолос Грамменос в течение трёх месяцев расследовал заявления, связанные с греческим баскетболом. По делу выдали шесть ордеров на арест, которые, по сообщениям СМИ, касаются руководства федерации, арбитров и других представителей баскетбольной сферы.

Лиолиос возглавляет федерацию с сентября 2021 года. Sport24 сообщило, что его задержали во второй половине дня в среду. Также поступали сообщения о задержании ещё трёх человек, однако данные об их личностях по мере развития дела различались.

Ордера, по информации Sport24, охватывают трёх арбитров, главного арбитра или советника по судейству, бизнесмена и бывшего спортсмена. Среди разыскиваемых называли арбитров Васо Царуху и Петроса Папапетру, а также баскетбольного функционера Йоргоса Мавраганиса. Папапетру, как сообщалось, завершил карьеру летом.

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Деньги во время обыска

Отдельно греческое издание SDNA сообщило о задержании арбитра Элиаса Коромиласа. По его данным, во время обысков, связанных с делом, в жилище одного из арбитров в Катерини нашли 820 тысяч евро наличными.

SDNA охарактеризовало эту сумму как имеющую необъяснённое происхождение. По сообщениям СМИ, органы, ведущие дело, подозревают, что обнаруженные суммы могут не соответствовать задекларированному финансовому положению проверяемых лиц.

Предполагаемые правонарушения касаются возможной дачи и получения взяток по спортивному законодательству, а также предполагаемого манипулирования матчами высшего баскетбольного дивизиона Греции и других соревнований как минимум в течение последних пяти лет. Расследование продолжается, а приведённые утверждения в отношении фигурантов пока не установлены судом.

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