Harmonogram meczów Ligi Mistrzów na 21 października

W środę, 21 października, odbędą się ostatnie mecze trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2026/27.

Najważniejszymi meczami dnia będą spotkania „Bayernu” z „Arsenalem” oraz „Interu” z donieckim „Szachtarem”.

Harmonogram meczów według czasu kijowskiego:

19:45 — „Como” — „Manchester United”

19:45 — „Lille” — „Galatasaray”

22:00 — „Inter” — „Szachtar”

22:00 — „Aston Villa” — „Viking”

22:00 — „Bayern” — „Arsenal”

22:00 — „Betis” — „Feyenoord”

22:00 — „Brugie” — „Lens”

22:00 — „Real” Madryt — „Lipsk”

22:00 — „Sporting” — LASK

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