Расписание матчей Лиги чемпионов на 21 октября

В среду, 21 октября, состоятся заключительные матчи третьего тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Главными матчами дня станут встречи «Баварии» с «Арсеналом» и «Интера» с донецким «Шахтером».

Расписание матчей по киевскому времени:

19:45 — «Комо» — «Манчестер Юнайтед»

19:45 — «Лилль» — «Галатасарай»

22:00 — «Интер» — «Шахтер»

22:00 — «Астон Вилла» — «Викинг»

22:00 — «Бавария» — «Арсенал»

22:00 — «Бетис» — «Фейеноорд»

22:00 — «Брюгге» — «Ланс»

22:00 — «Реал» Мадрид — «Лейпциг»

22:00 — «Спортинг» — ЛАСК

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