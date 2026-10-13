Британская скейтбордистка Скай Браун завоевала серебряную медаль на World Skate Games в Асунсьоне, Парагвай. В женском финале дисциплины парк 18-летняя спортсменка набрала 89,50 балла, уступив японке Мидзухо Хасэгаве, результат которой составил 91,00 балла, сообщает BBC Sport.

Рейтинговые очки к Олимпиаде-2028

Соревнования в Асунсьоне стали вторым турниром, на котором скейтбордисты могли заработать очки мирового рейтинга World Skate. Эти баллы учитываются при отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Олимпиада в Лос-Анджелесе станет третьими Играми, в программу которых входит скейтбординг. Браун продолжает борьбу за участие в своей третьей Олимпиаде.

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Олимпийские и мировые медали

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Браун завоевала бронзу в возрасте 13 лет, став самой молодой олимпийской медалисткой в истории Великобритании. На Олимпиаде в Париже она добавила в свой актив вторую бронзовую медаль.

Также скейтбордистка дважды становилась чемпионкой мира в дисциплине парк — в 2023 и 2025 годах. Серебро в Асунсьоне стало ее четвертой медалью мировых первенств. Ее 15-летний брат Оушен Браун также представлял Великобританию на World Skate Games в Парагвае, но в дебютном выступлении не прошел квалификационные заезды.

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