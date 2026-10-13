Coventry rozgromiło Newcastle 4:1 w Premier League — The Guardian

Coventry pokonało Newcastle 4:1 w meczu Premier League na stadionie Coventry Building Society Arena w Coventry. Zespół Franka Lamparda odniósł drugie zwycięstwo z rzędu i opuścił strefę spadkową, informuje The Guardian.

Gole Rudoniego i Sherifa

Gospodarze otworzyli wynik w szóstej minucie: Jack Rudoni wykorzystał rzut karny podyktowany po kontakcie bramkarza Newcastle Lukáša Horníčka z Sékou Sherifem. Po golu Rudoni uniósł koszulkę, ukazując napis: „Wracaj do zdrowia, babciu”.

Newcastle dłużej utrzymywało się przy piłce — 66% do 34% — i oddało więcej strzałów, lecz nie zdobyło bramki przed przerwą. Obrońca Coventry Bobby Thomas dwukrotnie nie pozwolił rywalom trafić do siatki: najpierw wybił piłkę z linii bramkowej po akcji z udziałem Jacoba Murphy’ego i Harveya Barnesa, a później wybił ją po strzale Mathisa Fernándeza-Pardo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gole pod koniec meczu

W 48. minucie 19-letni Sherif podwyższył prowadzenie Coventry, zdobywając swojego pierwszego gola w Premier League. Wkrótce potem miał szansę podwyższyć na 3:0, ale z bliskiej odległości strzelił obok bramki.

Sven Botman w 70. minucie zmniejszył stratę Newcastle mocnym strzałem w górny róg bramki. Coventry jednak nadal atakowało: rezerwowy Ellis Simms zdobył trzecią bramkę w 81. minucie po tym, jak Brandon Thomas-Asante odebrał piłkę na skraju pola karnego. Pięć minut później Steven M’Funi ustalił końcowy wynik na 4:1.

Dla Newcastle była to druga z rzędu porażka takim samym wynikiem po meczu z Leeds. Przed spotkaniem zespół mógł awansować na czwarte miejsce w Premier League w przypadku zwycięstwa.

Czytaj nas na