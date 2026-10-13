考文垂在英超4比1大胜纽卡斯尔联队——《卫报》

考文垂在考文垂的考文垂建筑协会竞技场举行的英超比赛中以4比1战胜纽卡斯尔联队。弗兰克·兰帕德的球队取得两连胜，并脱离降级区，据《卫报》报道。

鲁多尼和谢里夫进球

主队在第6分钟首开纪录：纽卡斯尔联队门将卢卡什·霍尔尼切克与塞库·谢里夫发生接触后，裁判判罚点球，杰克·鲁多尼主罚命中。进球后，鲁多尼掀起球衣，露出“奶奶，早日康复”的字样。

纽卡斯尔联队的控球率更高——66%对34%——射门次数也更多，但上半场未能进球。考文垂后卫博比·托马斯两次阻止对手得分：他先是在雅各布·墨菲和哈维·巴恩斯参与的一次进攻后在门线上解围，随后又挡出了马蒂斯·费尔南德斯-帕尔多的射门。

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比赛末段的进球

第48分钟，19岁的谢里夫将考文垂的领先优势扩大一倍，打入个人首个英超进球。不久后，他本有机会将比分改写为3比0，但在近距离射门时偏出。

第70分钟，斯文·博特曼以一记有力的上角射门为纽卡斯尔联队缩小差距。然而，考文垂继续进攻：替补出场的埃利斯·西姆斯在第81分钟打入第三球，此前布兰登·托马斯-阿桑特在禁区边缘断球。5分钟后，史蒂文·姆富尼将最终比分定格为4比1。

对纽卡斯尔联队而言，这是继对阵利兹联队的比赛后，连续第二场以相同比分失利。赛前，该队若获胜，本可升至英超第四位。

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