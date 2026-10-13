«Ковентри» разгромил «Ньюкасл» 4:1 в Премьер-лиге — The Guardian

«Ковентри» победил «Ньюкасл» со счётом 4:1 в матче Премьер-лиги на арене Coventry Building Society Arena в Ковентри. Команда Фрэнка Лэмпарда одержала вторую победу подряд и покинула зону вылета, сообщает The Guardian.

Голы Рудони и Шерифа

Хозяева открыли счёт на шестой минуте: Джек Рудони реализовал пенальти, назначенный после контакта вратаря «Ньюкасла» Лукаша Горничека с Секу Шерифом. После гола Рудони поднял футболку с надписью: «Выздоравливай, бабушка».

«Ньюкасл» больше владел мячом — 66% против 34% — и нанёс больше ударов, однако до перерыва не забил. Защитник «Ковентри» Бобби Томас дважды не позволил соперникам отличиться: сначала вынес мяч с линии ворот после атаки с участием Джейкоба Мерфи и Харви Барнса, а затем выбил его после удара Матиса Фернандеса-Пардо.

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Голы в конце игры

На 48-й минуте 19-летний Шериф удвоил преимущество «Ковентри», забив свой первый гол в Премьер-лиге. Вскоре он мог сделать счёт 3:0, но с близкого расстояния пробил мимо ворот.

Свен Ботман на 70-й минуте сократил отставание «Ньюкасла» мощным ударом в верхний угол. Однако «Ковентри» продолжил атаковать: вышедший на замену Эллис Симмс на 81-й минуте забил третий мяч после того, как Брэндон Томас-Асанте отобрал мяч на границе штрафной площади. Ещё через пять минут Стивен Мфуни установил окончательный счёт — 4:1.

Для «Ньюкасла» это стало вторым подряд поражением с таким же счётом после матча с «Лидсом». Перед игрой команда могла подняться на четвёртое место в Премьер-лиге в случае победы.

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