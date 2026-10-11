华沙莱吉亚在波兰主场以2比0战胜克拉科夫维斯瓦，比赛为波兰足球超级联赛第10轮。比赛于10月11日在华沙进行。凭借这场胜利，这支首都球队已连续14场比赛保持不败，Interia Sport报道。

扎温斯基利用防守失误破门

比赛开局阶段，客队表现更为积极：15分钟后，他们完成了5次射门，而莱吉亚只有1次，且客队拥有更多控球权。不过，主队在第18分钟率先得分。界外球发出后，卡茨佩尔·杜达未能成功解围，皮球来到卢卡什·扎温斯基脚下。这名莱吉亚前锋突破门将马尔切尔·武比克后破门，打进了个人本赛季第四球。

在此之前，尤利乌什·埃尔特加韦尔和马尔科·博日奇都有得分机会，但未能把握。该媒体还指出，裁判没有在莱吉亚禁区内、埃尔特加韦尔参与的一次事件后判罚点球，报道将该事件称为存在争议。

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亚当斯基锁定最终比分

下半场，莱吉亚让对手掌控皮球，但维斯瓦很难进入主队球门附近的危险区域。第68分钟，武比克滑倒并未能成功解围，导致球门空虚，但华沙球队没有利用这一机会。

最终比分在第70分钟确定。詹姆斯·伊格贝克梅在本方禁区前丢球，随后拉法乌·亚当斯基在十几米外精准射门，将球送入球门上角。维斯瓦试图缩小差距，但莱吉亚守住了领先优势。根据Interia Sport的数据，华沙俱乐部在积分上追平了排名第二的波兹南莱赫，而维斯瓦位居第五。这是克拉科夫球队本赛季第三场客场失利。

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