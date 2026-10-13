沙特阿拉伯的利雅得胜利在利雅得进行的亚足联冠军精英联赛比赛中以3比1击败乌兹别克斯坦的纳萨夫。葡萄牙前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多打入其中一球。据Dawn报道，沙特民防部门在原定开球前15分钟发布安全警报后，比赛开球时间被推迟一小时。

利雅得胜利的进球

安格·波斯特科格鲁执教的球队、现任沙特职业联赛冠军，在第33分钟首开纪录：安杰洛凭借一记折射破门。九分钟后，罗纳尔多将球队的领先优势扩大。

萨迪奥·马内从左路送出传中，随后艾曼·叶海亚用胸部将球做给罗纳尔多。这名葡萄牙人转身射门，将球打入球门下角。下半场第6分钟，阿利舍尔·奥季洛夫为纳萨夫扳回一球。

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第65分钟，伊克罗姆容·阿利巴耶夫因对穆罕默德·西马坎犯规被出示红牌。第78分钟，安瓦尔容·戈富罗夫的乌龙球确定了最终比分。

本轮其他赛果

卫冕冠军吉达国民取得新赛季首场胜利，以3比1击败阿联酋的华斯尔。罗热·伊巴涅斯在第20分钟进球，佩德罗·马莱罗在上半场补时第3分钟扳平比分，特林康和菲拉斯·布赖坎则在下半场取得进球。两场比赛后，吉达国民积4分。

侯赛因·拉希米梅开二度，艾因在巴士拉以4比1击败空军俱乐部。伊朗的德黑兰独立以2比1战胜加拉法。由于多斯通别克·哈姆达莫夫在最后一分钟罚入点球，棉农与卡迪西亚1比1战平；拖拉机则与卡塔尔的舒马尔0比0战平。在东亚和西亚两个赛区的每个赛区中，联赛阶段16支球队中的前八名将晋级淘汰赛。

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