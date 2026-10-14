格但斯克海岸队在欧洲手球联赛G组第三轮中，以30比30战平西班牙迪科尔佩巴尔洛格罗尼奥拉里奥哈队。比赛在格但斯克的Ergo Arena举行。正如Interia Sport报道，上半场客队以14比13领先结束。

比赛进程

比赛开始后，拉里奥哈队以9比6领先，随后将优势扩大到四球。格但斯克队缩小了差距，并在第28分钟将比分扳为12比12。主队得分最高的是卢卡什·莫日科夫斯基，他攻入九球。

中场休息后，海岸队凭借托马什·根巴拉的进球追平比分，随后依靠维克托·托姆恰克取得领先。门将科尔内尔·波日尼亚克挡下了25次射门中的8次。主队7次七码罚球命中3次。

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终场哨响后的未命中射门

比赛结束前五分钟，比分为27比27。此后，海岸队分别在28比28、29比29和30比30时追平比分。终场哨响前75秒，门将马泰乌什·曾布日茨基扑出了对方线位球员的一次射门。

海岸队未能利用最后一次进攻：米科瓦伊·恰普林斯基从困难角度射门未中。常规时间结束后，拉里奥哈队获得直接任意球机会，但古斯塔沃·奥利维拉的射门击中封堵。奥利维拉在本场比赛中攻入九球，雅库布·本济科夫斯基和恰普林斯基各进五球。

G组另一场比赛中，古默斯巴赫以38比28击败欧洲农场佩利斯特。三轮过后，海岸队和古默斯巴赫各积四分，拉里奥哈积三分，佩利斯特积一分。海岸队下一场比赛将于11月17日在洛格罗尼奥对阵拉里奥哈队。

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