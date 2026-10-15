2026年10月14日，在意大利罗马进行的欧冠联赛第二轮比赛中，皇家马德里以4比3击败罗马。马德里球队一度以1比3落后，但在比赛最后七分钟内连入三球。据Interia Sport报道，意大利俱乐部门前的三次角球成为决定性因素。

半场前双方交换进球

罗马在第20分钟首开纪录：马尔滕·德龙在禁区外不作停球直接射门得分。五分钟后，皇家马德里扳平比分——基利安·姆巴佩利用马里奥·埃尔莫索试图解围时的失误破门。

下半场开始后，主队再次取得领先。第51分钟，多尼耶尔·马伦在维尼修斯从后场组织进攻时丢球后破门。随后，这名荷兰球员完成梅开二度：VAR检查了他的位置，随后进球被判有效。

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决定性时刻的三次角球

第67分钟，姆巴佩将球送入球网，但裁判判定越位。裁判在查看罗马禁区内的一次事件后，也没有判给皇家马德里点球。

第83分钟，卡洛斯·埃斯皮在一次角球传中和恩德里克头球后为皇家马德里缩小分差。两分钟后，恩德里克在另一次角球后以头球扳平比分。第90分钟，安东尼奥·吕迪格打入制胜球——同样是在一次角球配合后。

根据比赛统计，皇家马德里控球率为51%，完成16次射门，其中8次射正。罗马完成14次射门，其中7次射正。

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