В Риме, Италия, Реал Мадрид победил Рому со счетом 4:3 в матче второго тура Лиги чемпионов 14 октября 2026 года. Мадридская команда уступала 1:3, однако забила трижды в последние семь минут встречи. По данным Interia Sport, решающими стали три угловых у ворот итальянского клуба.

Обмен голами до перерыва

Рома открыла счет на 20-й минуте: Мартен де Рон нанес результативный удар с лета из-за пределов штрафной площади. Реал сравнял счет через пять минут — Килиан Мбаппе воспользовался ошибкой Марио Эрмосо при попытке выбить мяч.

В начале второго тайма хозяева вновь вышли вперед. На 51-й минуте Доньелл Мален забил после потери мяча Винисиусом при выходе из обороны. Позднее нидерландский футболист оформил дубль: VAR проверил его позицию, после чего гол был засчитан.

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Три угловых в решающие минуты

На 67-й минуте Мбаппе отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал офсайд. Также арбитр не назначил пенальти в пользу Реала после проверки эпизода в штрафной площади Ромы.

На 83-й минуте Карлос Эспи сократил отставание Реала после подачи с углового и удара головой Эндрика. Через две минуты Эндрик сравнял счет еще одним ударом головой после углового. На 90-й минуте Антонио Рюдигер забил победный мяч — вновь после розыгрыша углового.

Согласно статистике матча, Реал владел мячом 51% времени и нанес 16 ударов, восемь из которых пришлись в створ ворот. Рома нанесла 14 ударов, семь — в створ.

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