Реал Мадрид відігрався з 1:3 і переміг Рому 4:3 — Interia Sport

У Римі, Італія, Реал Мадрид переміг Рому з рахунком 4:3 у матчі другого туру Ліги чемпіонів 14 жовтня 2026 року. Мадридська команда поступалася 1:3, однак забила тричі в останні сім хвилин зустрічі. За Interia Sport, вирішальними стали три кутові біля воріт італійського клубу.

Обмін голами до перерви

Рома відкрила рахунок на 20-й хвилині: Мартен де Рон завдав результативного удару без прийому з-за меж штрафного майданчика. Реал зрівняв рахунок через п’ять хвилин — Кіліан Мбаппе скористався помилкою Маріо Ермосо під час спроби вибити м’яч.

На початку другого тайму господарі знову вийшли вперед. На 51-й хвилині Доньєлл Мален забив після втрати м’яча Вінісіусом під час виходу з оборони. Згодом нідерландський футболіст оформив дубль: VAR перевірив його позицію, після чого гол зарахували.

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Три кутові у вирішальні хвилини

У 67-й хвилині Мбаппе відправив м’яч до сітки, але арбітр зафіксував офсайд. Також арбітр не призначив пенальті на користь Реала після перевірки епізоду в штрафному майданчику Роми.

На 83-й хвилині Карлос Еспі скоротив відставання Реала після подачі з кутового та удару головою Ендріка. Через дві хвилини Ендрік зрівняв рахунок ще одним ударом головою після кутового. На 90-й хвилині Антоніо Рюдігер забив переможний м’яч — знову після розіграшу кутового.

За статистикою матчу, Реал мав 51% володіння м’ячем і завдав 16 ударів, вісім із яких були в площину воріт. Рома виконала 14 ударів, сім — у площину.

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