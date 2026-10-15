W Rzymie we Włoszech Real Madryt pokonał Romę 4:3 w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów 14 października 2026 roku. Zespół z Madrytu przegrywał 1:3, lecz zdobył trzy gole w ostatnich siedmiu minutach spotkania. Według Interia Sport decydujące okazały się trzy rzuty rożne pod bramką włoskiego klubu.

Wymiana goli przed przerwą

Roma otworzyła wynik w 20. minucie: Marten de Roon oddał skuteczny strzał z pierwszej piłki spoza pola karnego. Real wyrównał pięć minut później — Kylian Mbappé wykorzystał błąd Mario Hermoso podczas próby wybicia piłki.

Na początku drugiej połowy gospodarze ponownie objęli prowadzenie. W 51. minucie Donyell Malen zdobył bramkę po stracie piłki przez Viníciusa podczas wyprowadzania jej z obrony. Później holenderski piłkarz skompletował dublet: VAR sprawdził jego pozycję, po czym gol został uznany.

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Trzy rzuty rożne w decydujących minutach

W 67. minucie Mbappé posłał piłkę do siatki, ale sędzia odgwizdał spalonego. Sędzia nie podyktował także rzutu karnego dla Realu po sprawdzeniu sytuacji w polu karnym Romy.

W 83. minucie Carlos Espí zmniejszył stratę Realu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strzale głową Endricka. Dwie minuty później Endrick wyrównał kolejnym strzałem głową po rzucie rożnym. W 90. minucie Antonio Rüdiger zdobył zwycięską bramkę — ponownie po rozegraniu rzutu rożnego.

Według statystyk meczu Real miał 51% posiadania piłki i oddał 16 strzałów, z których osiem było celnych. Roma oddała 14 strzałów, siedem celnych.

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