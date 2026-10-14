Выбжеже Гданьск сыграл вничью 30:30 с испанским «Дикорпебаль Логроньо Ла-Риохой» в третьем туре группы G Европейской лиги по гандболу. Матч состоялся на Ergo Arena в Гданьске. Как сообщает Interia Sport, первый тайм завершился с преимуществом гостей — 14:13.

Ход матча

В начале встречи «Ла-Риоха» повела 9:6, а затем увеличила отрыв до четырёх мячей. Гданьская команда сократила отставание, а на 28-й минуте сравняла счёт — 12:12. Самым результативным в составе хозяев стал Лукаш Моржковский, забросивший девять мячей.

После перерыва Выбжеже сравнял счёт после гола Томаша Гембалы, а затем вышел вперёд благодаря Виктору Томчаку. Вратарь Корнель Позняк отразил восемь из 25 бросков. Команда хозяев реализовала три из семи семиметровых бросков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нереализованный бросок после сирены

За пять минут до окончания встречи счёт был 27:27. Далее Выбжеже отыгрывался при счёте 28:28, 29:29 и 30:30. За 75 секунд до сирены вратарь Матеуш Зембжицкий отразил бросок линейного игрока соперников.

Выбжеже не использовал последнюю атаку: Миколай Чаплиньский не попал с трудного угла. После окончания основного времени «Ла-Риоха» получила право на прямой свободный бросок, но Густаво Оливейра попал в блок. Оливейра забросил в матче девять мячей, а Якуб Бендзиковский и Чаплиньский отличились по пять раз.

В другом матче группы «Гуммерсбах» победил «Еврофарм Пелистер» со счётом 38:28. После трёх туров Выбжеже и «Гуммерсбах» имеют по четыре очка, «Ла-Риоха» — три, а «Пелистер» — одно. Следующий матч Выбжеже проведёт 17 ноября в Логроньо против «Ла-Риохи».

Читай нас в