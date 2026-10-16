Капитан «Челси» Рис Джеймс успешно перенес операцию из-за травмы колена. Защитник уже проходит реабилитацию под наблюдением медицинского штаба клуба, сообщает BBC Sport.

Травма на тренировке

26-летний Джеймс получил повреждение на тренировке перед победой «Челси» над «Борнмутом» со счетом 5:1 в прошлые выходные. После этого было принято решение провести операцию.

Сроки возвращения футболиста на поле пока не названы. В ближайшее время «Челси» сыграет в Премьер-лиге на выезде с «Эвертоном», а затем примет лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Между двумя домашними матчами команда также отправится в «Ливерпуль» на игру Кубка английской лиги.

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История повреждений

В последние сезоны Джеймс неоднократно получал травмы, из-за чего пропустил несколько международных турниров в составе сборной Англии после чемпионата мира 2022 года в Катаре. В прошлом сезоне ситуация с его травмами существенно улучшилась: защитник сыграл заметную роль в кампании сборной Англии на чемпионате мира, где команда дошла до полуфинала, а затем выиграла матч за бронзовые медали.

Джеймс также был среди футболистов, покинувших расположение сборной Англии во время последней международной паузы. Следующая пауза начнется в начале ноября, когда англичане должны сыграть с Хорватией на «Уэмбли».

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