Теннисистка Ига Свёнтек во время полуфинального матча турнира в Ухане, Китай, против Майи Хвалиньской попросила судью вызвать на корт врача. Это произошло после проигранного гейма при счёте 6:5, сообщает Interia Sport.

Полуфинал в Ухане

В субботу Свёнтек и Хвалиньская встретились в матче за выход в финал турнира в Ухане. По информации издания, поединок проходил на высоком уровне и был физически сложным.

Interia Sport отмечает, что после проигранного гейма при счёте 6:5 польская теннисистка обратилась к судье с просьбой пригласить на корт врача.

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Самочувствие теннисистки

Накануне, после четвертьфинала в Ухане против Энн Ли, появилась информация о плохом самочувствии Свёнтек.

Журналистка агентства AFP сообщила, что теннисистка плохо себя чувствовала. В связи с этим Свёнтек отменила пресс-конференцию перед полуфинальным матчем с Хвалиньской.

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