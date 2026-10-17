Tenisistka Iga Świątek podczas półfinałowego meczu turnieju w Wuhanie w Chinach przeciwko Mai Chwalińskiej poprosiła sędzię o wezwanie lekarza na kort. Stało się to po przegranym gemie przy wyniku 6:5, informuje Interia Sport.

Półfinał w Wuhanie

W sobotę Świątek i Chwalińska spotkały się w meczu o awans do finału turnieju w Wuhanie. Według informacji publikacji pojedynek stał na wysokim poziomie i był wymagający fizycznie.

Interia Sport zaznacza, że po przegranym gemie przy wyniku 6:5 polska tenisistka zwróciła się do sędzi z prośbą o wezwanie lekarza na kort.

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Samopoczucie tenisistki

Dzień wcześniej, po ćwierćfinale w Wuhanie przeciwko Ann Li, pojawiły się informacje o złym samopoczuciu Świątek.

Dziennikarka agencji AFP poinformowała, że tenisistka źle się czuła. W związku z tym Świątek odwołała konferencję prasową przed półfinałowym meczem z Chwalińską.

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