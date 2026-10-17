Тенісистка Іга Свьонтек викликала лікаря під час півфіналу в Ухані — Interia Sport

Тенісистка Іга Свьонтек під час півфінального матчу турніру в Ухані, Китай, проти Маї Хвалінської попросила арбітриню викликати на корт лікаря. Це сталося після програного гейму за рахунку 6:5, повідомляє Interia Sport.

Півфінал в Ухані

У суботу Свьонтек і Хвалінська зустрілися в матчі за вихід до фіналу турніру в Ухані. За інформацією видання, поєдинок проходив на високому рівні та був фізично складним.

Interia Sport зазначає, що після програного гейму за рахунку 6:5 польська тенісистка звернулася до судді з проханням запросити лікаря на корт.

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Самопочуття тенісистки

Напередодні, після чвертьфіналу в Ухані проти Енн Лі, з'явилася інформація про погане самопочуття Свьонтек.

Журналістка агентства AFP повідомила, що тенісистка почувалася недобре. У зв'язку з цим Свьонтек скасувала пресконференцію перед півфінальним матчем із Хвалінською.

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