Сборная Тонги обыграла Англию со счётом 30:12 в стартовом матче Кубка мира по регбилиг в Перте, Австралия. Это была первая победа тонганцев над англичанами после шести предыдущих очных встреч, сообщает BBC Sport.

Преимущество Тонги до перерыва

Первый тайм завершился со счётом 10:0 в пользу Тонги. На 22-й минуте Виктор Редли потерял мяч возле зачётной зоны соперника после силового приёма капитана Тонги Джейсона Таумалоло.

Через две минуты Стефано Утоикаману занёс попытку после передачи Исайи Катоа. Катоа также забил два штрафных после нарушений Гарри Смита и Герби Фарнворта. Англия, занимающая третье место в мировом рейтинге, уступила команде с пятой позиции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Четыре попытки Тонги

В начале второго тайма Англия сократила отставание: Эй Джей Бримсон занёс попытку после прорыва Янга. Тонга ответила двумя результативными атаками: Хаумоле Олакау'ату воспользовался ударом ногой за линию защиты, а Толутау Кула пересёк зачётную зону.

Янг позднее занёс вторую попытку Англии, однако Олакау'ату оформил дубль после удара Катоа. Катоа забил три реализации и четыре штрафных.

В следующих матчах группового этапа Англия сыграет против Франции и Папуа — Новой Гвинеи. Для выхода в полуфинал команде необходимо финишировать в первой двойке объединённой таблицы шести сборных групп B и C.

Читай нас в