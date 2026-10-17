Reprezentacja Tonga pokonała Anglię 30:12 w meczu otwarcia Pucharu Świata w rugby league w Perth w Australii. Było to pierwsze zwycięstwo Tonga nad Anglią po sześciu wcześniejszych bezpośrednich spotkaniach, informuje BBC Sport.

Przewaga Tonga przed przerwą

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 10:0 dla Tonga. W 22. minucie Victor Radley stracił piłkę w pobliżu pola punktowego rywali po mocnym tackle'u kapitana Tonga Jasona Taumalolo.

Dwie minuty później Stefano Utoikamanu zdobył przyłożenie po podaniu Isaiaha Katoi. Katoa wykorzystał również dwa rzuty karne po przewinieniach Harry'ego Smitha i Herbiego Farnwortha. Anglia, zajmująca trzecie miejsce w światowym rankingu, uległa drużynie z piątej pozycji.

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Cztery przyłożenia Tonga

Na początku drugiej połowy Anglia zmniejszyła stratę: AJ Brimson zdobył przyłożenie po rajdzie Younga. Tonga odpowiedziała dwiema punktowanymi akcjami: Haumole Olakau'atu wykorzystał kopnięcie za linię obrony, a Tolutau Koula przekroczył pole punktowe.

Young później zdobył drugie przyłożenie dla Anglii, jednak Olakau'atu skompletował dublet po kopnięciu Katoi. Katoa wykorzystał trzy podwyższenia i cztery rzuty karne.

W kolejnych meczach fazy grupowej Anglia zagra z Francją i Papuą-Nową Gwineą. Aby awansować do półfinału, drużyna musi zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w łącznej tabeli sześciu reprezentacji grup B i C.

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