Азербайджанский «Сабах» в Баку уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2 в матче третьего тура Лиги чемпионов. Польский футболист Тимотеуш Пухач отдал голевую передачу, когда хозяева сравняли счет в конце первого тайма, сообщает Interia Sport.

Два гола Гирасси

Гости открыли счет уже на 10-й минуте. Гирасси нашел пространство в штрафной площади «Сабаха» и точно завершил атаку «Боруссии». Немецкая команда владела преимуществом на стартовом отрезке матча, однако хозяева начали создавать опасные моменты примерно после 30-й минуты.

На 39-й минуте Пухач подал со штрафного в штрафную площадь, где Маккарти головой направил мяч в ворота и сравнял счет. На перерыв команды ушли при ничейном счете 1:1.

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Решающий мяч во втором тайме

После возобновления игры «Боруссия» снова вышла вперед. Веерман выполнил подачу в штрафную площадь, а Гирасси оформил дубль. На 75-й минуте запасной игрок «Сабаха» Мбина получил передачу за спины защитников дортмундцев, но не реализовал момент.

По данным статистики матча, «Боруссия» нанесла 22 удара против 13 у «Сабаха» и владела мячом 54% времени. Команда из Дортмунда восемь раз пробила в створ ворот, тогда как хозяева — четыре. Перед этой игрой «Сабах» имел три очка после двух туров: команда проиграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», а затем дома победила пражскую «Славию» со счетом 2:0.

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