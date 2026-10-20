阿塞拜疆球队萨巴赫在巴库举行的欧冠联赛第三轮比赛中以1:2不敌多特蒙德 Borussia。波兰球员蒂莫泰乌什·普哈奇在上半场末段主队扳平比分时送出助攻，Interia Sport报道。

吉拉西梅开二度

客队在第10分钟便取得领先。吉拉西在萨巴赫禁区内找到空间，准确完成了 Borussia 的进攻。德国球队在比赛开局阶段占据优势，但主队大约在第30分钟后开始制造危险机会。

第39分钟，普哈奇主罚任意球将球送入禁区，麦卡蒂头球将球顶入球门，扳平比分。两队以1:1的比分进入中场休息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

下半场的制胜进球

比赛恢复后，Borussia 再次取得领先。维尔曼将球传入禁区，吉拉西完成梅开二度。第75分钟，萨巴赫替补球员姆比纳接到穿过多特蒙德后卫身后的传球，但未能把握机会。

根据比赛统计，Borussia 完成22次射门，萨巴赫为13次，控球率为54%。多特蒙德球队有8次射正，主队则有4次。赛前，萨巴赫在两轮过后积3分：球队在老特拉福德负于曼联，随后主场以2:0击败布拉格斯拉维亚。

关注我们在