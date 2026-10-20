Боруссія Дортмунд перемогла Сабах 2:1, Пухач зробив гольову передачу — Interia Sport

Азербайджанський «Сабах» у Баку поступився дортмундській «Боруссії» з рахунком 1:2 у матчі третього туру Ліги чемпіонів. Польський футболіст Тимотеуш Пухач зробив гольову передачу, коли господарі зрівняли рахунок наприкінці першого тайму, повідомляє Interia Sport.

Два голи Гірассі

Гості відкрили рахунок уже на 10-й хвилині. Гірассі знайшов простір у штрафному майданчику «Сабаха» та влучно завершив атаку «Боруссії». Німецька команда мала перевагу впродовж стартового відрізка матчу, однак господарі почали створювати небезпечні моменти приблизно після 30-ї хвилини.

На 39-й хвилині Пухач подав зі штрафного до штрафного майданчика, де Маккарті головою спрямував м'яч у ворота та зрівняв рахунок. На перерву команди пішли за нічиєї 1:1.

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Вирішальний м'яч у другому таймі

Після відновлення гри «Боруссія» знову вийшла вперед. Веерман виконав подачу до штрафного майданчика, а Гірассі оформив дубль. На 75-й хвилині запасний гравець «Сабаха» Мбіна отримав передачу за спини захисників дортмундців, але не реалізував нагоду.

За даними статистики матчу, «Боруссія» завдала 22 удари проти 13 у «Сабаха» та мала 54% володіння м'ячем. У площину воріт команда з Дортмунда пробила вісім разів, тоді як господарі — чотири. Перед цією грою «Сабах» мав три очки після двох турів: команда програла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», а потім удома перемогла празьку «Славію» з рахунком 2:0.

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