Azerski Sabah przegrał w Baku z Borussią Dortmund 1:2 w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Polski piłkarz Tymoteusz Puchacz zaliczył asystę, gdy gospodarze wyrównali pod koniec pierwszej połowy, informuje Interia Sport.

Dwa gole Guirassy'ego

Goście otworzyli wynik już w 10. minucie. Guirassy znalazł miejsce w polu karnym Sabahu i skutecznie zakończył akcję Borussii. Niemiecka drużyna miała przewagę w początkowej fazie spotkania, jednak gospodarze zaczęli stwarzać groźne sytuacje mniej więcej po 30. minucie.

W 39. minucie Puchacz dośrodkował z rzutu wolnego w pole karne, gdzie McCarty głową skierował piłkę do bramki i wyrównał. Drużyny schodziły na przerwę przy wyniku 1:1.

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Decydujący gol w drugiej połowie

Po wznowieniu gry Borussia ponownie objęła prowadzenie. Veerman dośrodkował w pole karne, a Guirassy skompletował dublet. W 75. minucie rezerwowy Sabahu Mbina otrzymał podanie za plecy obrońców Dortmundu, ale nie wykorzystał okazji.

Według statystyk meczowych Borussia oddała 22 strzały wobec 13 Sabahu i miała 54% posiadania piłki. Drużyna z Dortmundu osiem razy trafiła w światło bramki, a gospodarze — cztery. Przed tym meczem Sabah miał trzy punkty po dwóch kolejkach: zespół przegrał z Manchesterem United na Old Trafford, a następnie u siebie pokonał praską Slavię 2:0.

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