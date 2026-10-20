Турецкая футбольная федерация (TFF) отстранила на 45 дней 147 функционеров футбольных клубов за нарушение правил, касающихся ставок. Среди наказанных — президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган, сообщает BBC Sport.

Решение дисциплинарного органа

В сентябре TFF сообщила о временном отстранении 448 человек и передаче их дел в Профессиональный футбольный дисциплинарный совет. Речь шла о подозрениях, что они делали ставки, занимая должности в клубах.

Федерация заявила, что 147 человек нарушили правила, касающиеся ставок. В течение 45-дневного срока отстранения они не смогут исполнять обязанности в футболе.

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Другие дела

По данным TFF, фигуранты расследования занимали должности в клубах двух высших дивизионов Турции в течение предыдущих пяти лет. В 301 другом случае федерация не выявила достаточных оснований для дисциплинарных санкций.

Регламенты TFF, а также правила ФИФА и УЕФА запрещают футболистам, тренерам и арбитрам участвовать в ставках. В ноябре 2025 года по результатам другого расследования TFF дисквалифицировала 149 арбитров и 1204 игроков.

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