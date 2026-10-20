Turecka Federacja Piłkarska (TFF) zawiesiła na 45 dni 147 działaczy klubów piłkarskich za naruszenie przepisów dotyczących zakładów. Wśród ukaranych jest prezes Trabzonsporu Ertuğrul Doğan, informuje BBC Sport.

Decyzja organu dyscyplinarnego

We wrześniu TFF poinformowała o tymczasowym zawieszeniu 448 osób i przekazaniu ich spraw do Profesjonalnej Rady Dyscyplinarnej Piłki Nożnej. Chodziło o podejrzenia, że obstawiali zakłady, pełniąc funkcje w klubach.

Federacja oświadczyła, że 147 osób naruszyło przepisy dotyczące zakładów. W okresie 45-dniowego zawieszenia nie będą mogły wykonywać obowiązków w piłce nożnej.

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Inne sprawy

Według TFF osoby objęte śledztwem pełniły funkcje w klubach dwóch najwyższych lig Turcji w ciągu poprzednich pięciu lat. W 301 innych przypadkach federacja nie znalazła wystarczających podstaw do nałożenia sankcji dyscyplinarnych.

Przepisy TFF, a także regulacje FIFA i UEFA, zabraniają piłkarzom, trenerom i sędziom udziału w zakładach. W listopadzie 2025 roku, w wyniku innego dochodzenia, TFF zdyskwalifikowała 149 sędziów i 1204 zawodników.

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