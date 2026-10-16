Kapitan Chelsea Reece James pomyślnie przeszedł operację z powodu urazu kolana. Obrońca już przechodzi rehabilitację pod nadzorem sztabu medycznego klubu, informuje BBC Sport.

Uraz na treningu

26-letni James doznał urazu na treningu przed wygranym przez Chelsea 5:1 meczem z Bournemouth w miniony weekend. Następnie podjęto decyzję o przeprowadzeniu operacji.

Termin powrotu piłkarza na boisko nie został obecnie podany. Chelsea w najbliższym czasie zagra na wyjeździe z Evertonem w Premier League, a następnie podejmie londyński Tottenham i Manchester United. Pomiędzy dwoma meczami domowymi zespół uda się również do Liverpoolu na spotkanie Pucharu Ligi Angielskiej.

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Historia urazów

W ostatnich sezonach James wielokrotnie doznawał urazów, przez co opuścił kilka turniejów międzynarodowych w reprezentacji Anglii po mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku. W minionym sezonie jego sytuacja zdrowotna znacznie się poprawiła: obrońca odegrał znaczącą rolę w kampanii reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata, gdzie zespół dotarł do półfinału, a następnie wygrał mecz o brązowe medale.

James był również wśród piłkarzy, którzy opuścili zgrupowanie reprezentacji Anglii podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej. Kolejna przerwa rozpocznie się na początku listopada, gdy Anglicy mają zagrać z Chorwacją na Wembley.

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