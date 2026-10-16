Латвийская теннисистка Елена Остапенко победила Диану Шнайдер в четвертьфинале турнира Wuhan Open в китайском Ухане. Матч завершился со счетом 7:6(6), 6:1 в пользу Остапенко, которая вышла в полуфинал соревнований категории WTA 1000.

Возвращение в первом сете

Шнайдер, посеянная под 11-м номером, повела 5:2 в стартовой партии. У нее был сетбол в девятом гейме на своей подаче, но она его не реализовала. Остапенко отыграла отставание в один брейк, сравняла счет — 5:5, а затем перевела сет на тай-брейк.

На тай-брейке латвийка вела 6:3, однако Шнайдер сумела сравнять счет. Решающие розыгрыши остались за Остапенко, которая выиграла первую партию 7:6(6). По данным Interia Sport, стартовый сет длился 67 минут.

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Второй сет за Остапенко

Во второй партии Остапенко быстро захватила преимущество, выиграв первые три гейма. Шнайдер взяла четвертый гейм, но после этого не выиграла ни одного. Остапенко завершила матч за 105 минут.

В полуфинале латвийская теннисистка сыграет против Элины Свитолиной или Сонай Картал. Остапенко также сохранила возможность встретиться на турнире с Игой Свёнтек: для этого польская теннисистка должна победить Энн Ли, а затем — Майю Хвалиньскую или Марию Саккари.

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