Łotewska tenisistka Jelena Ostapenko pokonała Dianę Sznaider w ćwierćfinale turnieju Wuhan Open w chińskim Wuhanie. Mecz zakończył się wynikiem 7:6(6), 6:1 na korzyść Ostapenko, która awansowała do półfinału zawodów kategorii WTA 1000.

Powrót w pierwszym secie

Sznaider, rozstawiona z numerem 11, objęła prowadzenie 5:2 w pierwszej partii. Miała piłkę setową w dziewiątym gemie przy własnym serwisie, ale jej nie wykorzystała. Ostapenko odrobiła stratę jednego przełamania, doprowadziła do wyniku 5:5, a następnie rozstrzygnęła seta w tie-breaku.

W tie-breaku Łotyszka prowadziła 6:3, jednak Sznaider zdołała wyrównać. Decydujące wymiany należały do Ostapenko, która wygrała pierwszą partię 7:6(6). Według Interia Sport, pierwszy set trwał 67 minut.

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Drugi set dla Ostapenko

W drugiej partii Ostapenko szybko uzyskała przewagę, wygrywając pierwsze trzy gemy. Sznaider wygrała czwartego gema, ale później nie zdobyła już żadnego. Ostapenko zakończyła mecz po 105 minutach.

W półfinale łotewska tenisistka zagra z Eliną Switoliną lub Sonay Kartal. Ostapenko zachowała również możliwość spotkania z Igą Świątek w turnieju: aby do tego doszło, polska tenisistka musi pokonać Ann Li, a następnie Maję Chwalińską lub Marię Sakkari.

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