拉脱维亚网球选手叶莲娜·奥斯塔彭科在中国武汉举行的武汉公开赛四分之一决赛中击败了戴安娜·施奈德。比赛以7:6(6)、6:1结束，奥斯塔彭科获胜并晋级WTA 1000赛事半决赛。

首盘逆转

11号种子施奈德在首盘以5:2领先。她在第九局自己的发球局中拥有一个盘点，但未能兑现。奥斯塔彭科追回一个破发的劣势，将比分扳为5:5，随后将该盘带入抢七。

在抢七中，这位拉脱维亚选手以6:3领先，但施奈德成功追平比分。关键回合属于奥斯塔彭科，她以7:6(6)赢下首盘。据Interia Sport报道，首盘持续了67分钟。

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第二盘归奥斯塔彭科

第二盘中，奥斯塔彭科迅速占据优势，连赢前三局。施奈德拿下第四局，但此后未再赢得任何一局。奥斯塔彭科用时105分钟结束比赛。

半决赛中，这位拉脱维亚网球选手将对阵叶连娜·斯维托丽娜或索奈·卡塔尔。奥斯塔彭科也保留了在本届赛事中与伊加·斯维亚特克交手的可能：为此，这位波兰网球选手必须击败安·李，随后再击败玛雅·赫瓦林斯卡或玛丽亚·萨卡里。

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