«Брайтон» на стадионе Amex победил литовский «Кауно Жальгирис» со счётом 4:0 в матче Лиги конференций. Французский нападающий Жоржиньо Рюттер забил два мяча и отдал результативную передачу, сообщает Sky Sports News.

Дубль Рюттера

Хозяева открыли счёт на 41-й минуте: Рюттер завершил атаку после прострела Ибрагима Османа. Сначала арбитр счёл, что мяч вышел за пределы поля до передачи, однако после просмотра VAR гол был засчитан.

В компенсированное к первому тайму время Рюттер отдал голевую передачу Джеку Хиншелвуду, который пробил в угол ворот и удвоил преимущество «Брайтона». Для Хиншелвуда это был первый матч в составе команды с первого уик-энда Премьер-лиги.

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Голы после перерыва

На 53-й минуте Рюттер забил во второй раз. Малик Ялкуйе продвинул мяч вперёд, Осман выполнил передачу вдоль ворот, а форвард «Брайтона» завершил атаку. На 67-й минуте Мэтт О’Райли забил головой и установил окончательный счёт.

В конце матча О’Райли мог оформить дубль, но вратарь «Кауно Жальгириса» Томас Шведкаускас отразил его удар головой. Команда Фабиана Хюрцелера одержала пятую подряд победу во всех турнирах и возглавила таблицу Лиги конференций.

После игры Хюрцелер отметил дисциплину команды, матч без пропущенных мячей и то, что многие футболисты воспользовались своими возможностями.

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