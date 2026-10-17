Ирландский «Ленстер» победил «Клермон» со счётом 48:23 в стартовом матче группы 1 Investec Champions Cup на стадионе «Стад Марсель-Мишлен». Команда получила бонусное очко, занеся семь попыток, сообщает BBC Sport.

Преимущество хозяев до перерыва

«Ленстер» открыл счёт на девятой минуте благодаря попытке Тадга Ферлонга, а затем Дэн Шиган воспользовался ошибкой соперников в коридоре и занёс вторую попытку гостей. Однако «Клермон» ушёл на перерыв, ведя 16:15: Жорис Жюранд занёс попытку, а флай-хав Гарри Пламмер набрал 11 очков ударами ногой.

Семь попыток гостей

В начале второго тайма Сэм Прендергаст прорвался через оборону «Клермона», пробил ногой на Джимми О’Брайена, после чего получил мяч обратно и занёс попытку под стойками. Всего Прендергаст набрал в матче 16 очков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На 56-й минуте проп Ноем Эз Захуани получил жёлтую карточку, а арбитр Мэттью Карли назначил штрафную попытку в пользу «Ленстера». После этого Шиган оформил дубль. Матис Белобре ответил попыткой хозяев, однако Джек Конан и Томми О’Брайен в заключительные 15 минут увеличили преимущество гостей до 25 очков.

«Ленстер», который четыре раза выигрывал европейский титул, начал новую кампанию после майского поражения в финале — пятого для команды за восемь сезонов.

Читай нас в