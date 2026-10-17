爱尔兰伦斯特队在马塞尔-米其林球场进行的Investec冠军杯第1组揭幕战中，以48比23击败克莱蒙队。该队凭借达阵7次获得了奖励积分，据BBC Sport报道。

主队半场领先

伦斯特在第9分钟凭借塔德·弗隆的达阵首开纪录，随后丹·希恩利用对手在边线球中的失误，完成客队第二次达阵。不过，克莱蒙以16比15的领先优势进入中场休息：若里斯·朱朗完成一次达阵，司职传锋的哈里·普卢默则通过踢球得到11分。

客队完成七次达阵

下半场开始后，萨姆·普伦德加斯特突破克莱蒙防线，将球踢给吉米·奥布莱恩，随后接回传球并在门柱下完成达阵。普伦德加斯特全场共得到16分。

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第56分钟，前排球员诺埃姆·埃兹·扎胡阿尼领到黄牌，主裁判马修·卡利判给伦斯特一次罚球达阵。随后，希恩完成梅开二度。马蒂斯·贝洛布雷为主队以一次达阵作出回应，但杰克·科南和汤米·奥布莱恩在最后15分钟将客队的领先优势扩大到25分。

曾四次夺得欧洲冠军的伦斯特，在5月决赛失利后开启新赛季——这是该队八个赛季以来第五次在决赛中失利。

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