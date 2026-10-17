Irlandzki Leinster pokonał Clermont 48:23 w inauguracyjnym meczu grupy 1 Investec Champions Cup na stadionie Stade Marcel-Michelin. Zespół zdobył punkt bonusowy, przyłożając siedem razy, informuje BBC Sport.

Przewaga gospodarzy do przerwy

Leinster otworzył wynik w dziewiątej minucie dzięki przyłożeniu Tadha Furlonga, a później Dan Sheehan wykorzystał błąd rywali podczas autu i zdobył drugie przyłożenie gości. Clermont schodził jednak na przerwę, prowadząc 16:15: Joris Jurand zdobył przyłożenie, a łącznik ataku Harry Plummer uzyskał 11 punktów kopnięciami.

Siedem przyłożeń gości

Na początku drugiej połowy Sam Prendergast przedarł się przez obronę Clermont, kopnął piłkę do Jimmy’ego O’Briena, po czym otrzymał ją z powrotem i zdobył przyłożenie pod słupami. Łącznie Prendergast zdobył w meczu 16 punktów.

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W 56. minucie filar Noem Ez Zakhouani otrzymał żółtą kartkę, a sędzia Matthew Carley przyznał Leinsterowi przyłożenie karne. Następnie Sheehan skompletował dublet. Mathis Bélébré odpowiedział przyłożeniem gospodarzy, jednak Jack Conan i Tommy O’Brien w ostatnim kwadransie zwiększyli przewagę gości do 25 punktów.

Leinster, który czterokrotnie zdobywał tytuł mistrza Europy, rozpoczął nową kampanię po majowej porażce w finale — piątej dla zespołu w ciągu ośmiu sezonów.

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