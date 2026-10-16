Брайтон розгромив Кауно Жальгіріс 4:0 у Лізі конференцій — Sky Sports News

«Брайтон» на стадіоні Amex переміг литовський «Кауно Жальгіріс» із рахунком 4:0 у матчі Ліги конференцій. Французький нападник Жоржиньйо Рюттер забив два м’ячі та віддав результативну передачу, повідомляє Sky Sports News.

Дубль Рюттера

Господарі відкрили рахунок на 41-й хвилині: Рюттер завершив атаку після прострілу Ібрагіма Османа. Спершу арбітр вважав, що м’яч вийшов за межі поля до передачі, однак після перегляду VAR гол зарахували.

У компенсований до першого тайму час Рюттер віддав гольову передачу Джеку Гіншелвуду, який пробив у кут воріт і подвоїв перевагу «Брайтона». Для Гіншелвуда це був перший матч у складі команди від стартового вікенду Прем’єр-ліги.

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Голи після перерви

На 53-й хвилині Рюттер забив удруге. Малик Ялкує просунув м’яч уперед, Осман виконав передачу вздовж воріт, а форвард «Брайтона» завершив атаку. На 67-й хвилині Метт О’Райлі забив головою та встановив остаточний рахунок.

Наприкінці матчу О’Райлі міг оформити дубль, але воротар «Кауно Жальгіріса» Томас Шведкаускас відбив його удар головою. Команда Фабіана Гюрцелера здобула п’яту поспіль перемогу в усіх турнірах і очолила таблицю Ліги конференцій.

Після гри Гюрцелер відзначив дисципліну команди, матч без пропущених м’ячів і те, що чимало футболістів скористалися своїми можливостями.

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