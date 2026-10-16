Brighton pokonał litewski Kauno Žalgiris 4:0 na stadionie Amex w meczu Ligi Konferencji. Francuski napastnik Georginio Rutter strzelił dwa gole i zaliczył asystę, informuje Sky Sports News.

Dublet Ruttera

Gospodarze otworzyli wynik w 41. minucie: Rutter wykończył akcję po płaskim dośrodkowaniu Ibrahima Osmana. Arbiter początkowo uznał, że piłka wyszła poza boisko przed podaniem, jednak po analizie VAR gol został uznany.

W doliczonym czasie pierwszej połowy Rutter asystował Jackowi Hinshelwoodowi, który uderzył w róg bramki i podwoił przewagę Brighton. Dla Hinshelwooda był to pierwszy występ w zespole od inauguracyjnego weekendu Premier League.

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Gole po przerwie

W 53. minucie Rutter strzelił drugiego gola. Malick Yalcouyé poprowadził piłkę do przodu, Osman zagrał wzdłuż bramki, a napastnik Brighton wykończył akcję. W 67. minucie Matt O’Riley zdobył bramkę głową, ustalając końcowy wynik.

Pod koniec meczu O’Riley mógł skompletować dublet, ale bramkarz Kauno Žalgiris Tomas Švedkauskas obronił jego strzał głową. Zespół Fabiana Hürzelera odniósł piąte z rzędu zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach i objął prowadzenie w tabeli Ligi Konferencji.

Po meczu Hürzeler podkreślił dyscyplinę zespołu, spotkanie bez straconego gola oraz to, że wielu piłkarzy wykorzystało swoje szanse.

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