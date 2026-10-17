20-летний ирландский жокей Билли Лауннейн в Аскоте, Великобритания, получил трофей чемпиона Британии среди жокеев. Он стал самым молодым обладателем этого титула более чем за столетие — с тех пор, как в 1923 году чемпионом стал Чарли Эллиотт, сообщает BBC Sport.

Победа над пятикратным чемпионом

Лауннейн опередил в борьбе за титул Ойсина Мерфи, который пять раз завоёвывал чемпионство. В этом году он одержал более 220 побед. В мае жокей выиграл свой первый классический заезд — 2000 Guineas — а затем добавил ещё четыре победы в скачках Group One.

Лауннейн дебютировал в скачках около четырёх лет назад. Его отец Марк Лауннейн работает тренером, а сам жокей рассказывал, что в детстве каждую субботу ездил с отцом на скачки в Вулверхэмптон.

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Следующая цель — рекорд Ричардса

Лауннейн заявил, что любит свою работу и верховую езду, которой хотел заниматься всю жизнь. Теперь он нацелен на рекорд сэра Гордона Ричардса — 269 побед в гладких скачках за календарный год, установленный в 1947 году. Жокей также не исключает возможности вновь побороться за чемпионский титул в 2027 году.

Мерфи отметил дисциплину, трудолюбие и результаты своего молодого соперника. В тот же день в Аскоте британско-норвежский жокей Уильям Бьюик выиграл Champion Stakes на Ombudsman, Queen Elizabeth II Stakes на Talk of New York и Balmoral Handicap на Fifth Column, оформив требл с коэффициентом 206/1.

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