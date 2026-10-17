20-letni irlandzki dżokej Billy Loughnane odebrał w Ascot w Wielkiej Brytanii trofeum mistrza Wielkiej Brytanii wśród dżokejów. Został najmłodszym zdobywcą tego tytułu od ponad stulecia, odkąd w 1923 roku mistrzem został Charlie Elliott, podaje BBC Sport.

Zwycięstwo nad pięciokrotnym mistrzem

Loughnane wyprzedził w walce o tytuł Oisina Murphy’ego, który pięć razy zdobywał mistrzostwo. W tym roku odniósł ponad 220 zwycięstw. W maju dżokej wygrał swój pierwszy klasyczny wyścig — 2000 Guineas — a później dołożył jeszcze cztery zwycięstwa w wyścigach Group One.

Loughnane zadebiutował w wyścigach około czterech lat temu. Jego ojciec Mark Loughnane pracuje jako trener, a sam dżokej opowiadał, że w dzieciństwie w każdą sobotę jeździł z ojcem na wyścigi do Wolverhampton.

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Kolejny cel — rekord Richardsa

Loughnane oświadczył, że kocha swoją pracę i jazdę konną, którą chciał uprawiać przez całe życie. Teraz celuje w rekord sir Gordona Richardsa — 269 zwycięstw w wyścigach płaskich w roku kalendarzowym, ustanowiony w 1947 roku. Dżokej nie wyklucza też możliwości ponownej walki o tytuł mistrzowski w 2027 roku.

Murphy docenił dyscyplinę, pracowitość i wyniki swojego młodszego rywala. Tego samego dnia w Ascot brytyjsko-norweski dżokej William Buick wygrał Champion Stakes na Ombudsman, Queen Elizabeth II Stakes na Talk of New York oraz Balmoral Handicap na Fifth Column, kompletując treble po kursie 206/1.

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