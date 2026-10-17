20岁的爱尔兰骑师比利·劳内恩在英国阿斯科特获得了英国骑师冠军奖杯。据BBC Sport报道，自1923年查理·埃利奥特成为冠军以来，他成为一个多世纪以来最年轻的该头衔得主。

战胜五届冠军

劳内恩在冠军头衔的争夺中击败了曾五次夺冠的奥伊辛·墨菲。今年他取得了超过220场胜利。5月，这位骑师赢得了自己的首场经典赛事——2000 Guineas——随后又在Group One赛事中增添了四场胜利。

劳内恩大约四年前首次参加赛马比赛。他的父亲马克·劳内恩是一名练马师，这位骑师本人曾说，自己小时候每个星期六都会和父亲一起前往伍尔弗汉普顿观看比赛。

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下一个目标是理查兹的纪录

劳内恩表示，他热爱自己的工作和骑马，这也是他一生都想从事的事情。他现在瞄准的是戈登·理查兹爵士在1947年创下的纪录：在一个日历年内赢得269场平地赛。他也不排除在2027年再次争夺冠军头衔的可能性。

墨菲称赞了这位年轻对手的纪律性、勤奋和成绩。同一天在阿斯科特，英挪骑师威廉·别克骑乘Ombudsman赢得Champion Stakes，骑乘Talk of New York赢得Queen Elizabeth II Stakes，并骑乘Fifth Column赢得Balmoral Handicap，以206/1的赔率完成三连胜。

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