«Шахтер» победил «Колос» и укрепил лидерство в УПЛ

Донецкий «Шахтер» обыграл «Колос» в матче девятого тура украинской Премьер-лиги и укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы. В чемпионате Украины продолжаются матчи очередного тура.

Субботний игровой день завершился матчем на «Арене Львов», в котором донецкий «Шахтер» заставил сдаться ковалевский «Колос» — 2:1, передает Укринформ.

Победу «горнякам», укрепившим лидерство в УПЛ, принесли голы Винисиуса Тобиаса (10-я минута) и Валерия Бондара (30). В составе «Колоса» отличился Ардит Тахири (84).

«Колос» доигрывал матч в меньшинстве — на 90-й минуте за второе предупреждение красную карточку получил защитник Андрей Цуриков.

В воскресенье, 18 октября, сыграют житомирское «Полесье» и киевское «Динамо» (13.00), криворожский «Кривбасс» и черкасский ЛНЗ (13.00), львовские «Карпаты» и «Эпицентр» из Каменца-Подольского (18.00).

Напомним, Егор Ярмолюк получил красную карточку в матче «Брентфорда» против «Ливерпуля».

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