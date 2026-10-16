В Англии Футбольная ассоциация Англии (FA) в сезоне 2025–2026 потратила 564 400 фунтов стерлингов на билеты и гостеприимство для членов своего совета. Это на 25% больше, чем в предыдущем сезоне, когда расходы составили 452 300 фунтов, сообщает The Guardian.

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В совет FA входят более 120 человек, среди которых председатель Английской футбольной лиги Рик Парри, генеральный директор Ассоциации профессиональных футболистов Махета Моланго и руководители Премьер-лиги. Члены совета могут бесплатно посещать на «Уэмбли» матчи сборной Англии и Кубка Англии, включая полуфиналы и финал турнира.

Каждый из них также может пригласить одного гостя. Для членов совета предусмотрены бесплатные еда и напитки, а также места премиум-класса. Представитель FA объяснил рост расходов обновлением предложения гостеприимства, чтобы оно соответствовало уровню услуг футбольных клубов и других представителей отрасли.

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Расходы могут вырасти

Согласно отчетности FA, дальнейшему увеличению расходов может способствовать программа Fellowship of Council, введенная в 2017 году. Она позволяет бывшим членам совета, которые состояли в нем не менее девяти лет, сохранять право на бесплатные билеты, еду и напитки после окончания полномочий.

Секретарь компании FA Ричард Макдермотт отметил в отчетности, что с ежегодным ростом числа участников Fellowship будут увеличиваться и расходы на билеты и гостеприимство. FA предлагает изменить льготы для участников программы, чтобы с 2027 года эти расходы начали сокращаться.

Расходы на проведение заседаний совета FA также почти удвоились: с 18 600 до 33 200 фунтов стерлингов. Значительную часть этого роста связали с увеличением расходов на гостеприимство.

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