在英格兰，英格兰足球协会（FA）在2025–2026赛季为其理事会成员的门票和接待支出56.44万英镑。这比前一赛季的45.23万英镑增加了25%，《卫报》报道。

免费观看比赛

FA理事会由120多人组成，其中包括英格兰足球联赛主席里克·帕里、职业足球运动员协会首席执行官马赫塔·莫兰戈以及英超联赛管理层人员。理事会成员可以免费在温布利观看英格兰国家队和英格兰足总杯比赛，包括该赛事的半决赛和决赛。

他们每人还可邀请一名宾客。理事会成员可获得免费餐饮以及高级座位。一名FA发言人将支出增加归因于接待服务的升级，以使其与足球俱乐部和其他行业代表提供的服务水平相匹配。

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支出可能增加

根据FA的报告，2017年推出的理事会荣誉成员计划（Fellowship of Council）可能进一步推高支出。该计划允许任职至少九年的前理事会成员在任期结束后，保留获得免费门票、餐饮的权利。

FA公司秘书理查德·麦克德莫特在报告中指出，随着Fellowship参与者人数逐年增加，门票和接待支出也将增加。FA提议调整该计划参与者的福利，以便这些支出从2027年开始下降。

举办FA理事会会议的支出也几乎翻了一番，从1.86万英镑增至3.32万英镑。该增长的很大一部分与接待费用增加有关。

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