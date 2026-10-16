W Anglii The Football Association (FA) wydała w sezonie 2025–2026 564 400 funtów na bilety i gościnność dla członków swojej rady. To o 25% więcej niż w poprzednim sezonie, gdy wydatki wyniosły 452 300 funtów, informuje The Guardian.

Bezpłatny dostęp do meczów

W skład rady FA wchodzi ponad 120 osób, w tym przewodniczący English Football League Rick Parry, dyrektor generalny Professional Footballers’ Association Maheta Molango oraz kierownictwo Premier League. Członkowie rady mogą bezpłatnie uczestniczyć na Wembley w meczach reprezentacji Anglii i Pucharu Anglii, w tym w półfinałach i finale turnieju.

Każdy z nich może również zaprosić jednego gościa. Członkom rady zapewniane są bezpłatne jedzenie i napoje, a także miejsca klasy premium. Przedstawiciel FA wyjaśnił wzrost wydatków modernizacją oferty gościnności, aby odpowiadała poziomowi usług klubów piłkarskich i innych przedstawicieli branży.

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Wydatki mogą wzrosnąć

Zgodnie ze sprawozdawczością FA dalszemu wzrostowi wydatków może sprzyjać program Fellowship of Council, wprowadzony w 2017 roku. Pozwala on byłym członkom rady, którzy zasiadali w niej przez co najmniej dziewięć lat, zachować prawo do bezpłatnych biletów, jedzenia i napojów po zakończeniu kadencji.

Sekretarz spółki FA Richard McDermott zaznaczył w sprawozdawczości, że wraz z corocznym wzrostem liczby uczestników Fellowship będą rosły również wydatki na bilety i gościnność. FA proponuje zmianę świadczeń dla uczestników programu, aby od 2027 roku koszty te zaczęły spadać.

Wydatki na organizację posiedzeń rady FA również niemal się podwoiły: z 18 600 do 33 200 funtów. Znaczną część tego wzrostu powiązano ze wzrostem kosztów gościnności.

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