Brytyjska tenisistka Sonay Kartal pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę w ćwierćfinale Wuhan Open w Chinach — 6:2, 2:6, 6:4. Kartal zagra w półfinale turnieju WTA 1000 z Łotyszką Jeleną Ostapenko.

Trzy sety i decydujące przełamanie

Jak informuje Interia Sport, w pierwszym secie Kartal stosowała ofensywną taktykę i wygrała 6:2. W trakcie partii Switolina skorzystała z przerwy medycznej z powodu bólu w okolicy ręki między nadgarstkiem a łokciem.

Po powrocie na kort Switolina przełamała rywalkę na początku drugiego seta, dwukrotnie odebrała jej podanie i wyrównała stan meczu w setach — 6:2. W decydującym secie tenisistki nie miały ani jednego break pointa aż do dziesiątego gema.

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Przy stanie 5:4 Kartal wywalczyła pierwszego break pointa w partii i go wykorzystała. Switolina popełniła błąd z forhendu, posyłając piłkę na aut, a mecz zakończył się zwycięstwem Brytyjki.

Ostapenko również awansowała

W drugim ćwierćfinale Ostapenko pokonała Dianę Sznajder — 7:6 (6), 6:1. Mecz trwał 105 minut. Tym samym Kartal i Ostapenko awansowały do półfinału z dolnej części drabinki.

Po porażkach Sznajder i Switoliny najwyższy numer rozstawienia wśród tenisistek pozostających w turnieju ma Polka Iga Świątek. Do ćwierćfinału dotarła również polska tenisistka Maja Chwalińska. Wuhan Open kończy sezon turniejów kategorii WTA 1000.

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