英国网球选手索奈·卡塔尔在中国武汉网球公开赛四分之一决赛中以6:2、2:6、6:4击败乌克兰选手埃琳娜·斯维托丽娜。卡塔尔将在这项WTA 1000赛事的半决赛中对阵拉脱维亚选手叶莲娜·奥斯塔彭科。

三盘鏖战与决定性破发

据Interia Sport报道，卡塔尔在首盘坚持进攻战术，以6:2获胜。比赛期间，斯维托丽娜因手腕与肘部之间的手臂区域疼痛接受了医疗暂停。

回到球场后，斯维托丽娜在第二盘开局完成破发，两次破掉对手发球局，并以6:2将盘分扳平。在决胜盘中，直到第十局，两位选手都没有获得任何破发点。

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比分来到5:4时，卡塔尔拿到本盘第一个破发点并成功兑现。斯维托丽娜正手失误，将球打出界外，比赛以这位英国选手获胜告终。

奥斯塔彭科同样晋级

在另一场四分之一决赛中，奥斯塔彭科以7:6（6）、6:1战胜戴安娜·施奈德。比赛持续了105分钟。因此，卡塔尔和奥斯塔彭科从签表下半区晋级半决赛。

在施奈德和斯维托丽娜失利后，仍留在赛事中的选手里，波兰选手伊加·斯维亚特克拥有最高种子排名。波兰网球选手玛雅·赫瓦林斯卡也晋级四分之一决赛。武汉网球公开赛为WTA 1000级别赛事赛季收官。

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