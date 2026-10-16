Британская теннисистка Сонай Картал победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале Wuhan Open в Китае — 6:2, 2:6, 6:4. Картал сыграет в полуфинале турнира WTA 1000 с латвийкой Еленой Остапенко.

Три сета и решающий брейк

Как сообщает Interia Sport, в первом сете Картал придерживалась атакующей тактики и победила со счётом 6:2. По ходу партии Свитолина взяла медицинскую паузу из-за боли в области руки между запястьем и локтем.

После возвращения на корт Свитолина сделала брейк в начале второго сета, дважды отобрала подачу соперницы и сравняла счёт по сетам — 6:2. В решающем сете до десятого гейма у теннисисток не было ни одного брейк-пойнта.

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При счёте 5:4 Картал заработала первый брейк-пойнт в партии и реализовала его. Свитолина ошиблась на форхэнде, отправив мяч в аут, и матч завершился победой британки.

Остапенко также прошла дальше

В другом четвертьфинале Остапенко обыграла Диану Шнайдер — 7:6 (6), 6:1. Матч продолжался 105 минут. Таким образом, в полуфинал из нижней части сетки вышли Картал и Остапенко.

После поражений Шнайдер и Свитолиной самый высокий номер посева среди теннисисток, оставшихся в турнире, имеет полька Ига Свёнтек. До четвертьфинала также дошла польская теннисистка Майя Хвалиньская. Wuhan Open завершает сезон турниров категории WTA 1000.

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