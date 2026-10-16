Polska tenisistka Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 Wuhan Open w chińskim Wuhanie. W ćwierćfinale 25-letnia zawodniczka pokonała reprezentantkę Grecji Marię Sakkari wynikiem 6:0, 3:6, 7:5.

Zwycięstwo w trzech setach

Mecz Chwalińskiej z Sakkari trwał ponad dwie i pół godziny. Polka wygrała pierwszego seta 6:0, uległa w drugiej partii i odniosła zwycięstwo w zaciętym trzecim secie.

Po meczu Chwalińska stwierdziła, że spotkanie było bardzo trudne i wyczerpujące fizycznie. Zaznaczyła również, że już dwukrotnie grała z Sakkari i oba wcześniejsze pojedynki były trudne.

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Osiągnięcie w statystykach

Według Interia Sport, statystycy Opta Ace uznali Chwalińską za drugą tenisistkę od 2009 roku, której pierwsze trzy półfinały WTA w karierze przypadły na turnieje Wielkiego Szlema, WTA 1000 i WTA 500. Pierwszą na takiej liście była Amerykanka Danielle Collins, która docierała do półfinałów Australian Open, w Miami i San Jose.

Wcześniej Chwalińska dotarła do półfinału turnieju WTA 500 w Singapurze oraz finału Rolanda Garrosa. Jej rywalka w półfinale Wuhan Open miała zostać wyłoniona w meczu między Amerykanką Ann Li a Igą Świątek.

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