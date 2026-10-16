Тенісистка Хвалінська вийшла до півфіналу WTA 1000 в Ухані — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 Wuhan Open у китайському Ухані. У чвертьфіналі 25-річна спортсменка перемогла представницю Греції Марію Саккарі з рахунком 6:0, 3:6, 7:5.

Перемога у трьох сетах

Матч Хвалінської із Саккарі тривав понад дві з половиною години. Полька виграла перший сет із рахунком 6:0, поступилася в другій партії та здобула перемогу в напруженому третьому сеті.

Після гри Хвалінська заявила, що матч був дуже важким і фізично виснажливим. Вона також зазначила, що вже двічі грала із Саккарі й обидва попередні поєдинки були складними.

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Досягнення у статистиці

За даними Interia Sport, статистики Opta Ace назвали Хвалінську другою тенісисткою з 2009 року, чиї перші три півфінали WTA в кар'єрі припали на турніри Великого шолома, WTA 1000 та WTA 500. Першою в такому списку була американка Даніель Коллінз, яка досягала півфіналів на Australian Open, у Маямі та Сан-Хосе.

Раніше Хвалінська дісталася півфіналу турніру WTA 500 у Сінгапурі та фіналу Ролан Гаррос. Її суперниця в півфіналі Wuhan Open мала визначитися в матчі між американкою Енн Лі та Ігою Свьонтек.

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