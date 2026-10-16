波兰网球选手玛雅·赫瓦林斯卡晋级在中国武汉举行的WTA 1000武汉公开赛半决赛。在四分之一决赛中，这位25岁的运动员以6:0、3:6、7:5击败希腊选手玛丽亚·萨卡里。

三盘取胜

赫瓦林斯卡与萨卡里的比赛持续了两个半小时以上。这位波兰选手以6:0赢得首盘，在第二盘失利，并在紧张的第三盘中获胜。

赛后，赫瓦林斯卡表示，这场比赛非常艰难，且在体能上十分消耗。她还指出，自己此前已与萨卡里交手两次，而此前的两场对决都很艰难。

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统计成就

据Interia Sport报道，Opta Ace统计人员将赫瓦林斯卡列为自2009年以来第二位职业生涯前三次WTA半决赛分别出现在大满贯、WTA 1000和WTA 500赛事的网球选手。该榜单中的第一位是美国选手丹妮尔·柯林斯，她曾在澳大利亚网球公开赛、迈阿密和圣何塞打进半决赛。

此前，赫瓦林斯卡曾打进新加坡WTA 500赛事半决赛和法网决赛。她在武汉公开赛半决赛的对手将由美国选手安·李与伊加·斯维亚特克之间的比赛决定。

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